Επίθεση σε 17χρονο έξω από σχολείο- Δύο συλλήψεις

Επίθεση δέχτηκε ένας 17χρονος, το μεσημέρι της τρίτης (15/9/2026), έξω από σχολείο στην περιοχή Πεύκα στην Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα, να τραυματιστεί.

Συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ένας 17χρονος, όπου σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι δυο νεαροί, μαζί με έναν ακόμη νεαρό, και για άγνωστο μέχρις στιγμής λόγο, εξύβρισαν τον 17χρονο, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι δυο ανήλικοι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.