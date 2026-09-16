Επεισόδιο στη Νεάπολη με τραυματία και δύο συλλήψεις

Επεισόδιο σε διαμέρισμα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, είχε σαν αποτέλεσμα, τον τραυματισμό ενός ανθρώπου.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό, σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα, όταν ένας 49χρονος τραυμάτισε έναν 43χρονο με χαρτοκόπτη, μέσα στο σπίτι του.

Ο 43χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.

Για το περιστατικό, η ΕΛ.ΑΣ., συνέλαβε και τους δυο άνδρες. Ο 49χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ βρέθηκαν στο διαμέρισμα τρία δενδρύλλια κάνναβης, και ο 49χρονος για κατοχή δισκίων που εμπίπτουν στον νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ωστόσο στο μικροσκόπιο των Αρχών, βρίσκεται, αν το συγκεκριμένο επεισόδιο συνδέεται με ναρκωτικά.