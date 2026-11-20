Στα χέρια των αστυνομικών αρχών στη Φλώρινα έπεσε το τελευταίο 24ωρο μια γυναίκα, η οποία καταζητούνταν από τη Σλοβενία για εμπλοκή σε υπόθεση εμπορίας ανθρώπων.

Πρόκειται για 51χρονη αλβανικής καταγωγής, εις βάρος της οποίας εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι σλοβενικές Αρχές. Όπως προκύπτει από τα σχετικά διωκτικά έγγραφα, η αξιόποινη πράξη για την οποία ζητείται η έκδοσή της φέρεται να διαπράχθηκε το 2016.

Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση στελεχών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας και του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη, προκειμένου να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκτέλεση του σλοβενικού αιτήματος έκδοσης.