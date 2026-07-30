Αυξάνονται τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) προειδοποίησε σήμερα, για την έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, κυρίως στην Αττική, και κάλεσε τους πολίτες να προστατεύονται συστηματικά από τα τσιμπήματα των κουνουπιών.

Μέχρι τις 29 Ιουλίου έχουν καταγραφεί συνολικά 42 εγχώρια κρούσματα στη χώρα. Από αυτά, τα 35 εντοπίστηκαν στην Περιφέρεια Αττικής. Πέντε στη Θεσσαλία και δύο στην Κεντρική Μακεδονία.

Στην Αττική, κρούσματα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Βόρειου, Νότιου και Κεντρικού Τομέα Αθηνών, καθώς και στη Δυτική Αττική.

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι φέτος η αύξηση των περιστατικών ξεκίνησε νωρίτερα από το συνηθισμένο. Με δεδομένο ότι η κορύφωση των κρουσμάτων καταγράφεται συνήθως από τα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ειδικοί εκτιμούν ότι τις επόμενες εβδομάδες ο αριθμός τους ενδέχεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Οι υγειονομικές αρχές τονίζουν ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια σε ποιες περιοχές θα εμφανιστεί ο ιός το επόμενο διάστημα. Για τον λόγο αυτό συνιστούν τη λήψη μέτρων προστασίας από τα κουνούπια σε όλη τη χώρα, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου κυκλοφορίας τους.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δείξουν οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ανοσοκαταστολή ή χρόνια νοσήματα, καθώς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο.

Ο ΕΟΔΥ συστήνει: