Αναζωπυρώσεις στην Πάρο

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι Πυροσβέστες και στην Πάρο, εστάλη 112 για εκκένωση των περιοχών Άσπρο Χωριό, Καμάρι και Αγκαιριά.

Φωτιά ξέσπασε και στην Άνδρο, έχουν εκκενωθεί η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βαθύ της Καλύμνου, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του Δήμου.

Μας ενημερώνει ο Άλκης Παππάς.