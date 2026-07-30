Αναζωπυρώσεις στην Πάρο
Νέο πύρινο μέτωπο – Μηνύματα 112
Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι Πυροσβέστες και στην Πάρο, εστάλη 112 για εκκένωση των περιοχών Άσπρο Χωριό, Καμάρι και Αγκαιριά.
Φωτιά ξέσπασε και στην Άνδρο, έχουν εκκενωθεί η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος.
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βαθύ της Καλύμνου, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του Δήμου.
Μας ενημερώνει ο Άλκης Παππάς.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις