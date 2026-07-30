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Αναζωπυρώσεις στην Πάρο

Νέο πύρινο μέτωπο – Μηνύματα 112
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/07/2026 20:03

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι Πυροσβέστες και στην Πάρο, εστάλη 112 για εκκένωση των περιοχών Άσπρο Χωριό, Καμάρι και Αγκαιριά.

Φωτιά ξέσπασε και στην Άνδρο, έχουν εκκενωθεί η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βαθύ της Καλύμνου, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του Δήμου.

Μας ενημερώνει ο Άλκης Παππάς.

 

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