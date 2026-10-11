Παραπλανούσαν ακόμη και ανήλικους με το πρόσχημα υπαλλήλων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απατών με το πρόσχημα υπαλλήλων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ή λογιστών, καθώς και υπαλλήλων εταιρειών κινητής τηλεφωνίας ή εταιρειών ενέργειας

Εξιχνιάστηκαν -22- περιπτώσεις απατών- κλοπών, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις -800.000- ευρώ

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν κοσμήματα και τιμαλφή , -13- κινητά τηλέφωνα και Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο

Η αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή των Άνω Λιοσίων Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών των Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων έφερε στο ΄΄φως΄΄ το «τηλεφωνικό κέντρο» της οργάνωσης και συνελήφθησαν -8- μέλη της.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους (modus operandi), τα μέλη της οργάνωσης:

• εντόπιζαν τα υποψήφια θύματα, τα στοιχεία των οποίων αναζητούσαν μέσω έντυπου τηλεφωνικού καταλόγου, καθώς και ιστοσελίδα που παρείχε πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου και πραγματοποιούσαν καθημερινά πλήθος τηλεφωνικών κλήσεων,

• στις εν λόγω επικοινωνίες παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., υπάλληλοι εταιρειών τηλεφωνίας ή εταιρειών ενέργειας ή λογιστές και

• επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα, όπως τη δήλωση στην εφορία, τη διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή τεχνικές βλάβες του δικτύου τηλεπικοινωνιών ή ενέργειας, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν εντός ή εκτός των οικιών τους, σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση. Εν συνεχεία, έτερα μέλη της οργάνωσης, μετέβαιναν στα σημεία αυτά και τα αφαιρούσαν.

Προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους, οι κατηγορούμενοι προέβαιναν ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε αλλαγή της εγκατάστασης του «τηλεφωνικού κέντρου», καθώς και σε συνεχή αλλαγή των επιχειρησιακών τηλεφωνικών συνδέσεων και αριθμών. Επιπρόσθετα, στους χώρους όπου λειτουργούσαν τα «τηλεφωνικά κέντρα» είχαν τοποθετήσει ρολά ασφαλείας, ώστε να αποτρέπουν έγκαιρα τυχόν αστυνομική παρουσία.

Τα μέλη της οργάνωσης, τα οποία συνδέονταν μεταξύ τους με φιλικούς ή συγγενικούς δεσμούς, είχαν διακριτούς ρόλους, ως εξής:

• 27χρονος, ο οποίος ήταν ο «διευθυντής» της οργάνωσης, επόπτευε το «τηλεφωνικό κέντρο» και παράλληλα συντόνιζε την επιχειρησιακή της δράση,

• 40χρονος, 27χρονος, 28χρονος, 31χρονος και 48χρονος, λειτουργούσαν ως τηλεφωνητές και ήταν επιφορτισμένοι με την συλλογή και την ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών και την ανεύρεση υποψήφιων θυμάτων, ενώ μετέπειτα αναλάμβαναν την τηλεφωνική επικοινωνία με τα υποψήφια θύματα και

• 31χρονος και 27χρονος, είχαν το ρόλο των τηλεφωνητών- εισπρακτόρων.

Χαρακτηριστικό της θρασύτητας των κατηγορουμένων αποτελεί το γεγονός ότι δεν δίσταζαν να συνομιλούν και να παραπλανούν ακόμη και ανήλικα θύματα.

Ενδεικτικά, σε μία περίπτωση στην περιοχή της Πετρούπολη Αττικής, μέλη της οργάνωσης, προσποιούμενα τους υπαλλήλους του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. εξαπάτησαν ανήλικο και αφαίρεσαν από την οικία του τιμαλφή αξίας περίπου -10.000- ευρώ, τα οποία εν συνεχεία εντοπίστηκαν στον χώρο που χρησιμοποιούσε η οργάνωση ως «τηλεφωνικό κέντρο».

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία- «τηλεφωνικό κέντρο», μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -20- τεμάχια κολιέ, -42- βραχιόλια, -97- τεμάχια σκουλαρίκια, -5- ρολόγια, -2- χρυσά δαχτυλίδια, -2- χρυσές αλυσίδες λαιμού, -2- χρυσά βραχιόλια (χειροπέδες) και -3- επώνυμα ρολόγια,

• -2- αποκολλημένα φύλλα έντυπου τηλεφωνικού καταλόγου με ονοματεπώνυμα πολιτών, τηλέφωνα επικοινωνίας και διευθύνσεις κατοικίας, τα οποία έφεραν επάνω χειρόγραφες σημειώσεις,

• -13- επιχειρησιακά τηλέφωνα και

• Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί -22- περιπτώσεις απατών – κλοπών, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με το περιουσιακό όφελος να ξεπερνά τις -800.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας.