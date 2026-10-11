Συνελήφθη 39χρονος για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν έναν 39χρονο, ο οποίος μετέφερε παράνομα, άτομα που στερούνταν εγγράφων για την παραμονή τους στη χώρα.

Πιο αναλυτικά, το Σάββατο (10/10/2026), οι αστυνομικοί, εντόπισαν τον 39χρονο να κινείται στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ο οποίος προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο από τους αστυνομικούς, αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί, ακινητοποίησαν το όχημα και συνέλαβαν τον οδηγό που πρόβαλλε αντίσταση.

Μέσα στο αυτοκίνητο, εντοπίσθηκαν τρεις αλλοδαποί, εκ των οποίων δύο ανήλικοι, που δεν είχαν μαζί τους τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.