Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 63χρονος

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας, εντόπισαν και συνέλαβαν, έναν 63χρονο.

Μετά από έρευνα που έκαναν οι Αρχές στο σπίτι του σε περιοχή της Πέλλας, εντοπίστηκαν εντός του οικοπέδου του και κατασχέθηκαν, ποσότητα ημίχλωρης ακατέργαστης κάνναβης σε μορφή φούντας ανεστραμμένη προς ξήρανση συνολικού βάρους 12,2 κιλών και πλαστικό δοχείο που περιείχε αποξηραμένη ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 63,2 γραμμαρίων.

Ο 63χρονος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γιαννιτσών.