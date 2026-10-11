Μυτιλήνη: Αγωνία για 87χρονο που εξαφανίστηκε στον Αφάλωνα
Από το μεσημέρι του Σαββάτου αγνοείται ο Δημήτριος Γιαννάκας – Ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και η οικογένειά του απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι.
Ώρες αγωνίας ζει μια οικογένεια στον Αφάλωνα της Μυτιλήνης, καθώς από το μεσημέρι του Σαββάτου (10/10) αγνοούνται τα ίχνη του 87χρονου Δημήτριου Γιαννάκα.
Ο ηλικιωμένος, πατέρας δύο παιδιών, έφυγε από το σπίτι όπου διέμενε με τον γιο του, προκειμένου να αγοράσει ψωμί, όμως δεν επέστρεψε ποτέ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελευταία φορά που εθεάθη ήταν μέσα στο χωριό. Όταν ο γιος του διαπίστωσε ότι ο πατέρας του καθυστερούσε ασυνήθιστα να επιστρέψει, ανησύχησε και άρχισε να τον αναζητά.
Η ανησυχία της οικογένειας είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς ο 87χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας, ενώ η κατάσταση της υγείας του είναι ήδη επιβαρυμένη.
Για την εξαφάνισή του έχει ενημερωθεί η Ασφάλεια, η οποία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό του.
Την ίδια ώρα, συγγενείς και κάτοικοι του Αφάλωνα απευθύνουν δημόσια έκκληση για βοήθεια, ζητώντας από όποιον έχει δει τον ηλικιωμένο ή γνωρίζει οτιδήποτε για τις κινήσεις του να ενημερώσει αμέσως τις Αρχές.
Όποιος εντοπίσει τον Δημήτριο Γιαννάκα του Γεωργίου παρακαλείται να ειδοποιήσει άμεσα την Αστυνομία ή την οικογένειά του και, εφόσον είναι δυνατόν, να παραμείνει κοντά του μέχρι να φτάσει βοήθεια.
Κάθε πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για τον εντοπισμό του.
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