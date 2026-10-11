Βίντεο: Πυροσβέστες έσωσαν κουταβάκι

Η μικρούλα παρέμενε εγκλωβισμένη από την Πέμπτη και έκλαιγε καλώντας σε βοήθεια – Τώρα αναζητά μια οικογένεια που θα της προσφέρει αγάπη και ασφάλεια.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός μικρού κουταβιού στην Ελευθερούπολη Καβάλας, το οποίο είχε πέσει σε ρεματιά και δεν μπορούσε να βγει. Για μέρες, τα κλάματά του ακούγονταν από το σημείο όπου είχε εγκλωβιστεί, μέχρι που κινητοποιήθηκαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευθερούπολης και κατάφεραν να το σώσουν.

Στο βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης φαίνονται οι πυροσβέστες να επιχειρούν μέσα σε πυκνή βλάστηση, ανάμεσα σε ξερά χόρτα και κλαδιά. Ένας από τους διασώστες, φορώντας προστατευτικό κράνος, βρίσκεται μέσα στη ρεματιά, ενώ στη συνέχεια καταγράφεται η στιγμή που το μικρό, λευκό κουταβάκι βγαίνει από το δύσβατο σημείο και μεταφέρεται με προσοχή σε ασφαλές έδαφος.

Τη διάσωση έκανε γνωστή μέσω Facebook η Εύα Κακατίδου, η οποία ευχαρίστησε δημόσια τους πυροσβέστες για την κινητοποίησή τους.

«Ένα τεράστιο ΜΠΡΑΒΟ στο πυροσβεστικό σώμα Ελευθερούπολης που βοήθησαν για τη διάσωση κουταβιού που είχε πέσει σε ρεματιά και έκλαιγε από Πέμπτη», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η περιπέτεια της μικρούλας μπορεί να τελείωσε, όμως τώρα ξεκινά η αναζήτηση ενός σπιτιού. Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, αναζητείται οικογένεια που θα μπορέσει να την υιοθετήσει ή να της προσφέρει προσωρινή φιλοξενία.