Συνελήφθη 38χρονος για την κλοπή τουλάχιστον 150 καλυμμάτων φρεατίων

Συνελήφθη από αστυνομικούς, ένας 38χρονος, που κατηγορείται, ότι αφαιρούσε μεταλλικά καλύμματα φρεατίων όμβριων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη επίσης και ένας 46χρονος για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Οι αστυνομικοί, ταυτοποίησαν τον 38χρονο ως δράστη των διακεκριμένων κλοπών και τον συνέλαβαν, στις 9 Οκτωβρίου 2026.

Μετά από έρευνα των αστυνομικών σε επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων (scrap) στην περιοχή του Βοτανικού, όπου ο 38χρονος μετέφερε τα αφαιρεθέντα καλύμματα προς διάλυση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 12 αφαιρεθέντα καλύμματα,

– ρουχισμός που φορούσε ο 38χρονος κατά την τέλεση των κλοπών και

– το «επιχειρησιακό» όχημα του 38χρονου με το οποίο διέπραττε τις κλοπές.

Στη συγκεκριμένη επιχείρηση συνελήφθη και 46χρονος κατηγορούμενος για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.150 ευρώ.

Από την προανάκριση, διαπιστώθηκε πως ο 38χρονος είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 150 καλύμματα φρεατίων όμβριων υδάτων σε Πειραιά, Κερατσίνι και Δραπετσώνα.

Αφού σχηματίστηκε δικογραφία, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.