Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Κουβάδες στους διαδρόμους του κτιρίου

Εικόνα από το εσωτερικό του κτιριόυ

Εικόνα από το εσωτερικό του κτιριόυ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-magnesianews.gr

Κουβάδες έχουν τοποθετηθεί στους διαδρόμους του κτιρίου των Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στον Βόλο, καθώς η οροφή στον όροφο των εργαστηρίων παρουσιάζει διαρροές όταν βρέχει.

Φοιτητές αναφέρουν ότι το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα συντήρησης, ενώ το μεγάλο αμφιθέατρο του ισογείου παραμένει εκτός λειτουργίας μετά την έντονη βροχόπτωση της 28ης Οκτωβρίου.

Οι κουβάδες χρησιμοποιούνται για τη συλλογή του νερού που στάζει στον διάδρομο του ορόφου όπου στεγάζονται τα εργαστήρια.

Η ψευδοροφή που στάζει νερό ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-magnesianews.gr

Υγρασία στους τοίχους και φθορές στην ψευδοροφή

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε επιμέρους σημεία του κτιρίου διακρίνεται υγρασία στους τοίχους. Στην ψευδοροφή υπάρχουν τμήματα που έχουν ποτίσει από το νερό και φέρουν εμφανή σημάδια υγρασίας.

Προβλήματα εντοπίζονται και σε άλλα τμήματα της ψευδοροφής, τα οποία έχουν αφαιρεθεί. Έτσι, είναι ορατά καλώδια και σωληνώσεις των εγκαταστάσεων στον όροφο των εργαστηρίων.

Φοιτητές περιγράφουν το κτίριο ως εγκατάσταση που δεν συντηρείται επαρκώς και αναφέρουν ότι έχουν γίνει επανειλημμένες διαμαρτυρίες από φοιτητικούς συλλόγους προς την Κοσμητεία και τη διοίκηση του Τμήματος. Κατά τους ίδιους, οι παρεμβάσεις δεν έχουν αποδώσει, λόγω έλλειψης επαρκών πόρων.

Κλειστό το μεγάλο αμφιθέατρο της Χωροταξίας

Η αδυναμία λειτουργίας του αμφιθεάτρου έχει οδηγήσει στη μεταφορά των μαθημάτων των πρωτοετών σε προκάτ αίθουσες κοντά στο γήπεδο μπάσκετ.

Όπως καταγγέλλουν, ο συνωστισμός είχε ως συνέπεια ορισμένοι πρωτοετείς να αποχωρήσουν, επειδή δεν άντεξαν τις συνθήκες, χωρίς τελικά να παρακολουθήσουν το μάθημά τους.

Πηγή Φωτογραφιών: magnesianews.gr