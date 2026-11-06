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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στη Σητεία – Κινητοποίηση Πυροσβεστών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/11/2026 13:38
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στη Σητεία – Κινητοποίηση Πυροσβεστών
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Πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, στη Σητεία Λασιθίου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:45 και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για την κατάσβεση αναπτύχθηκαν 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

Ο Δήμος Σητείας κινητοποιήθηκε επίσης για να υποστηρίξει την επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο σημείο προβλέφθηκε η συνδρομή υδροφόρων, προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στη χορτολιβαδική έκταση.

Έρευνα από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Λασιθίου

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.

Το κλιμάκιο ανέλαβε τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά στη Σητεία.

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