Αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί της Pizza Fan με διάταξη της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής “ξεπαγώνουν” οι τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρίας να πληρωθούν πάσης φύσεως υποχρεώσεις σε προμηθευτές, εργοδοτικές εισφορές, δάνεια, υποχρεώσεις προς το Δημόσιο κ.λπ. Δίνεται έτσι το πράσινο φως για την επαναλειτουργία των καταστημάτων.

Ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης του Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε το πράσινο φως για την επαναλειτουργία των καταστημάτων της Pizza Fan.

Με τη διάταξη του κ. Βουρλιώτη εκτός από τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας που είχαν μείνει από την πρώτη στιγμή εκτός του πλέγματος της δέσμευσης των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων, αποδεσμεύονται και άλλοι λογαριασμοί προκειμένου να πληρωθούν πάσης φύσεως υποχρεώσεις σε προμηθευτές, εργοδοτικές εισφορές, δάνεια, υποχρεώσεις προς το Δημόσιο κ.λπ.