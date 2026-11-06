Η Ντορέττα Παπαδημητρίου φτιάχνει σπιτικά τορτελίνια

Μία διαφορετική εικόνα από την καθημερινότητά της στο σπίτι μοιράστηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου μέσα από το κανάλι της στο YouTube.

Η ηθοποιός και σύντροφος του Γιώργου Γεροντιδάκη, ο οποίος έδωσε το «παρών», αποφάσισε να περάσει δημιουργικό χρόνο στην κουζίνα μαζί με τους δύο γιους της, Διονύση και Φίλιππο.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και οι γιοί της είχαν ως στόχο να φτιάξουν σπιτικά τορτελίνια, αλλά το εγχείρημα δεν πέτυχε, όπως καταλάβαμε από το σχόλιο που έκανε δοκιμάζοντας, ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Ο ηθοποιός δεν έδειξε να ενθουσιάζεται ιδιαίτερα με το γευστικό αποτέλεσμα, λέγοντας: «Τι είναι αυτό; Είναι ωμό κατ’ αρχάς; Είναι άψητο. Σαν αντίδωρο είναι. Είναι σαν πιτάκι».

Η ίδια αντιμετώπισε το αποτέλεσμα με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού και «πόσταρε» ένα βίντεο από την προσπάθειά τους, γράφοντας στη λεζάντα: «Για τορτελίνια ξεκινήσαμε. Τώρα το πού καταλήξαμε είναι άλλη συζήτηση».