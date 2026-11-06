Κρήτη: Αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν

Δοκιμαστικές πτήσεις πάνω από την παραλιακή ζώνη του Καράβολα στο Ηράκλειο πραγματοποίησαν ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος T-6 και ένα F-16 Viper της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι διελεύσεις αποτέλεσαν την προετοιμασία για την αυριανή αεροπορική επίδειξη, η οποία θα αρχίσει στις 11:00.

Το T-6 εμφανίστηκε πρώτο στον ουρανό της πόλης, ενώ περίπου 20 λεπτά αργότερα ακολούθησε το F-16 Viper. Κάτοικοι και επισκέπτες που βρίσκονταν στην παραλιακή παρακολούθησαν τους ελιγμούς και τις διελεύσεις των δύο αεροσκαφών, παρά τον ισχυρό άνεμο που επικρατούσε στην περιοχή.

Η εκδήλωση διοργανώνεται για τον εορτασμό του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Η κεντρική αεροπορική εκδήλωση μεταφέρεται φέτος στο Ηράκλειο με απόφαση του Αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας, αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη και συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου.

Μετά το αεροπορικό πρόγραμμα προβλέπεται συναυλία της μπάντας της Πολεμικής Αεροπορίας, διάρκειας περίπου μίας ώρας.

Πηγή Φωτογραφίας & βίντεο: YouTube – neakriti.gr