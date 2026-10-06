Πανελλαδική στάση εργασίας στον ΕΦΚΑ

Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ.

Η κινητοποίηση ξεκινά στις 12:00 και θα διαρκέσει έως τη λήξη του ωραρίου. Την απόφαση έλαβε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΕΦΚΑ.

Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 13:00, έξω από τα γραφεία της Διοίκησης του ΕΦΚΑ στην Ακαδημίας 22.

Αντίστοιχες συγκεντρώσεις θα γίνουν και σε υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στην περιφέρεια.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα προβλήματα που, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, έχουν προκύψει στις νέες εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Παράλληλα, ζητούν προσλήψεις προσωπικού και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις υπηρεσίες.

Στα αιτήματα περιλαμβάνεται ακόμη η καλύτερη οργάνωση των ραντεβού με τους ασφαλισμένους, καθώς και η ενίσχυση του Helpdesk.

Οι εργαζόμενοι ζητούν επίσης να καθιερωθεί μία ημέρα την εβδομάδα χωρίς εξυπηρέτηση κοινού. Στόχος, όπως αναφέρουν, είναι να υπάρχει χρόνος για την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων εκκρεμοτήτων.