Ο Παπα- Στρατής, ο πρώτος βιολιστής του Μαζωνάκη τον αποχαιρετά με το «Μου λείπεις»

Υπήρξαν συνεργάτες από τα πρώτα χρόνια της πορείας του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο παπα-Στρατής ήταν ο πρώτος βιολιστής του τραγουδιστή, πριν αφήσει τις πίστες και ακολουθήσει τον δρόμο της ιεροσύνης.

Οι δυο τους κράτησαν επαφή όλα αυτά τα χρόνια και η σχέση τους παρέμεινε ιδιαίτερη.

Αυτή τη φορά, όμως, ο παπα-Στρατής θέλησε να αποχαιρετήσει τον παλιό του φίλο με έναν τρόπο που είχε άμεση σχέση με την κοινή τους διαδρομή.

Πήρε ξανά το βιολί στα χέρια του.

Στην Άνδρο έπαιξε το «Μου λείπεις», ένα από τα γνωστά τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Το συγκεκριμένο τραγούδι έδωσε ακόμη μεγαλύτερη συγκινησιακή φόρτιση στη στιγμή.

Η εικόνα του παπα-Στρατή με το βιολί θύμισε μια άλλη εποχή. Τότε που οι δυο τους βρίσκονταν μαζί στις πίστες και ο Μαζωνάκης έκανε τα πρώτα του βήματα.

Τώρα οι ρόλοι και οι ζωές έχουν αλλάξει. Το βιολί, όμως, έμεινε.

Η στιγμή “ανέβηκε” στο Instagram, μέσα από μια ανάρτηση που συνδέει το παρελθόν με το παρόν.

Ένα τραγούδι που είχε συνδεθεί με τη φωνή του Μαζωνάκη έγινε αυτή τη φορά ο τρόπος για να του πει «αντίο».

Και το «Μου λείπεις» ακούστηκε ξανά από το βιολί του ανθρώπου που είχε βρεθεί δίπλα του στην αρχή της διαδρομής του.

Πηγή: monkeydkomi/Panagiwths_Kominatos/Instagram