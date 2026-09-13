Κυψέλη: Συμπλοκή 15 ατόμων – Τρεις συλλήψεις

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Κυψέλη, όταν περίπου 15 άτομα συνεπλάκησαν μεταξύ τους.

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 21:00, στη συμβολή των οδών Λευκάδος και Ευελπίδων. Η αιτία της συμπλοκής παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκε ένας 40χρονος υπήκοος Ινδίας. Ο άνδρας δέχθηκε χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή του στομαχιού και στον μηρό.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και τον μετέφερε στον «Ερυθρό Σταυρό» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Στο μεταξύ, αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις.

Πρόκειται για δύο Έλληνες, ηλικίας 26 και 30 ετών, καθώς και έναν 36χρονο υπήκοο Αλβανίας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η συμπλοκή συνεχίζεται.