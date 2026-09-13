Σπέτσες: Εντυπωσιακές εικόνες απο τον εορτασμό της «Αρμάτας»

Οι Σπέτσες έζησαν ξανά από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της Αρμάτας. Το «Κάψιμο της Αρμάτας» αποτέλεσε το μεγάλο φινάλε των εκδηλώσεων μια στιγμή που καθήλωσε όπως άλλωστε γίνεται κάθε χρόνο το κοινό.

Στον ουρανό προστέθηκαν drones δίνοντας ένα ξεχωριστό θέαμα , ενώ στο φινάλε ακολούθησαν πυροτεχνήματα, περισσότερα από ποτέ, δημιουργώντας ένα σκηνικό κάνοντας τη φετινή Αρμάτα ξεχωριστή.

Φωτιά στη θάλασσα, εικόνες στον ουρανό και πυροτεχνήματα πάνω από τις Σπέτσες.

Η Αρμάτα δεν είναι απλώς μια βραδιά θεάματος.

Είναι η στιγμή κατά την οποία οι Σπέτσες γυρίζουν πίσω στον χρόνο και αναπαριστούν τη Ναυμαχία του 1822, κρατώντας ζωντανή μια ιστορική μνήμη που έχει περάσει από γενιά σε γενιά.