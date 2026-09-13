Ντοκουμέντα για τον Μαζωνάκη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η Εγκληματολογική υπηρεσία -όπως αποκάλυψε ο Alpha- εντόπισε σβησμένα στοιχεία, την ώρα που οι δύο συλληφθέντες γιατροί οδηγούνται στον ανακριτή με βαριές κατηγορίες.

Οι αρχές ερευνούν το “χαμένο” χρονικό διάστημα μέσα στο ιατρείο του Κολωνακίου, ενώ η οικογένειά του τον αποχαιρετά με αγρυπνία.