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ALPHA NEWS

Ντοκουμέντα για τον Μαζωνάκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
13/09/2026 14:51

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η Εγκληματολογική υπηρεσία -όπως αποκάλυψε ο Alpha-  εντόπισε σβησμένα στοιχεία, την ώρα που οι δύο συλληφθέντες γιατροί οδηγούνται στον ανακριτή με βαριές κατηγορίες.

Οι αρχές ερευνούν το “χαμένο” χρονικό διάστημα μέσα στο ιατρείο του Κολωνακίου, ενώ η οικογένειά του τον αποχαιρετά με αγρυπνία.

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