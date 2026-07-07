Πανελλαδικές 2026: Από σήμερα η υποβολή του Μηχανογραφικού

Ξεκινά σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου, η διαδικασία υποβολής του Μηχανογραφικού και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, με την προθεσμία να λήγει την Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 23:59.

Οι υποψήφιοι, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password) που έχουν ήδη αποκτήσει ή που θα αποκτήσουν αυτές τις μέρες, θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr και να επιλέγουν το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ.

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν αποκτήσει ακόμη password μπορούν να απευθυνθούν στο Λύκειό τους κατά τις ημέρες εφημερίας ή στις επιπλέον ημερομηνίες λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέσα στον Ιούλιο. Όσοι έχουν ξεχάσει τον κωδικό τους έχουν τη δυνατότητα είτε να απευθυνθούν στο σχολείο είτε, εφόσον έχουν δηλώσει προσωπικό e-mail, να προχωρήσουν σε επαναφορά του μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Το υπουργείο Παιδείας συνιστά στους υποψηφίους, μετά την οριστική υποβολή, να αποθηκεύσουν ή να εκτυπώσουν το μηχανογραφικό τους, το οποίο θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε να μπορούν να ανατρέχουν ανά πάσα στιγμή στις τελικές επιλογές τους.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην προθεσμία, καθώς μετά τις 23:59 της 16ης Ιουλίου δεν θα είναι δυνατή καμία οριστικοποίηση ή τροποποίηση του Μηχανογραφικού ή του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου.

Για πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη ή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους, τα οποία θα λειτουργούν κατά τις προγραμματισμένες εφημερίες, καθώς και επιπλέον την Παρασκευή 10 Ιουλίου και την Πέμπτη 16 Ιουλίου.

Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου θα υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, όταν και θα αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας.

Από αύριο διαθέσιμες οι Βεβαιώσεις Συμμετοχής

Από την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμες και οι Βεβαιώσεις Συμμετοχής για όσους έλαβαν μέρος στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Οι βεβαιώσεις θα χορηγούνται από το ΓΕΛ ή το ΕΠΑΛ στο οποίο οι υποψήφιοι είχαν υποβάλει την Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής και θα περιλαμβάνουν τους γραπτούς βαθμούς όλων των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού ή Ειδικότητας, καθώς και των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων.