Κλοπή σε λεωφορείο: Νεαρές κοπέλες εκμεταλλεύονται τον συνωστισμό και αρπάζουν πορτοφόλια -Μαρτυρίες στο alphatv.gr

Νέο κρούσμα κλοπής είχαμε σήμερα μέσα σε αστικό λεωφορείο και συγκεκριμένα στο 550 που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Κηφισιά. Την ώρα που το λεωφορείο πλησίαζε στην στάση “αποθήκη” δύο νεαρές καλοντυμένες κοπέλες την πλησίασαν εκμεταλλευόμενες τον συνωστισμό πλησίασαν μία γυναίκα και πριν καλά καλά το καταλάβει της άνοιξαν την τσάντα και το πορτοφόλι της έκανε φτερά. Η γυναίκα φώναξε “βοήθεια’ αλλά ήταν αργά καθώς οι αετονύχισσες είχαν ήδη κατέβει από το λεωφορείο.

Ο οδηγός λεωφορείου εξηγεί οτι το τελευταίο διάστημα τα κρούσματα είναι πολλά,, οι δράστες είναι νεαρά άτομα, με εμφάνιση που τους κάνει να μοιάζουν υπεράνω υποψίας και πως αρπάζουν πορτοφόλια και αμέσως μετά κατεβαίνουν από το λεωφορείο για να μην τους πιάσουν. Και υπενθυμίζει: Μόνος τρόπος προστασίας είναι να έχετε τις τσάντες στο μπροστινό και όχι το πίσω μέρος του σώματός σας.