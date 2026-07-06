Σάρωσε η Εθνική Ελλάδος του cheerleading στην Τσεχία- Επιστρέφει με 4 χρυσά, 3 ασημένια και 5 χάλκινα μετάλλια

Ιστορικό ρεκόρ μεταλλίων πέτυχε η Ελλαδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading που διεξήχθη στην Πράγα.Οι ελληνικές ομάδες επιστρέφουν απόψε στις 23:00 με 12 μετάλλια επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία του αθλήματος -που πλέον αποτελεί και ολυμπιακό άθλημα- στη χώρα μας

Αναλυτικά οι διακρίσεις των ελληνικών ομάδων:Χρυσά μετάλλιαSenior Jazz Team Greece – Hellenic Star

Senior Hip Hop Team Greece – Aposperides

Junior Jazz Team Greece – AGOP Myrtali

Youth Hip Hop Team Greece – AposperidesΑσημένια μετάλλιαSenior Jazz Team Greece – AGOP Myrtali

Junior Hip Hop Team Greece – AmazonsΧάλκινα μετάλλιαJunior Pom Team Greece – Amazons

Junior Hip Hop Team Greece – Yades

Junior Jazz Team Greece – AmazonsΣτις παραπάνω διακρίσεις έρχονται να προστεθούν και οι τρεις επιτυχίες της πρώτης αγωνιστικής ημέρας, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον συνολικό απολογισμό της ελληνικής αποστολής.Συγκεκριμένα, την Παρασκευή η Ελλάδα πανηγύρισε τρία σημαντικά μετάλλια, με την Team Greece Hellenic Star να κατακτά:το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία Youth All Girl Median,

το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία Junior All Girl Advanced,

το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία Youth Coed Median.Οι συνεχόμενες επιτυχίες αποτελούν επιστέγασμα της συστηματικής δουλειάς των αθλητών, των προπονητών, των συλλόγων και όλων όσοι στηρίζουν την ανάπτυξη του αθλήματος, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνουν το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και την εξαιρετική προετοιμασία της ελληνικής αποστολής.Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πράγας θα μείνει στην ιστορία ως η κορυφαία μέχρι σήμερα παρουσία της Ελλάδας στις ομαδικές κατηγορίες, με τις ελληνικές ομάδες να χαρίζουν στιγμές υπερηφάνειας και να στέλνουν το μήνυμα ότι το ελληνικό cheerleading συνεχίζει να εξελίσσεται και να διακρίνεται σε διεθνές επίπεδο