Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη η 54χρονη που κατηγορείται ότι παρέσυρε και σκότωσε γάτα

Ελεύθερη χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε, μετά την απολογία της ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, η 54χρονη οδηγός που κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό της και σκότωσε μία γάτα στην περιοχή του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Σε βάρος της έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων συντροφιάς, έπειτα από καταγγελία σύμφωνα με την οποία παρέσυρε εσκεμμένα το ζώο το πρωί της περασμένης Πέμπτης (2 Ιουλίου).

Η καταγγελία φέρεται να βασίζεται σε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας καταστήματος της περιοχής, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της δικογραφίας.

Κατά την απολογία της, η 54χρονη αρνήθηκε ότι ενήργησε σκόπιμα, υποστηρίζοντας πως επιχείρησε να αποφύγει τη γάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επικαλέστηκε την ύπαρξη πρόσθετου οπτικού υλικού από άλλο σημείο της διαδρομής, το οποίο, όπως ισχυρίζεται, αποτυπώνει την προσπάθειά της να αποφύγει το ζώο πριν από το περιστατικό.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν από κοινού να την αφήσουν ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους, ενώ η κύρια ανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας αναμένεται να είναι και τα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομής που διενεργείται στη Κτηνιατρική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου μεταφέρθηκε το άτυχο ζώο από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.