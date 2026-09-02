Κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 στον Έβρο

Τα μέτρα, οι περιοχές και τα πρόστιμα

Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς (κατηγορία 3) τίθεται αύριο ο Έβρος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Παρότι μπήκε το φθινόπωρο, οι υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν, θέτοντας σε ετοιμότητα τις Αρχές στις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης, Σουφλίου και Διδυμοτείχου.

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, αύριο από τις 8:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ, απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία ατόμων και οχημάτων σε συγκεκριμένα:

Τις αναδασώσεις έναντι ΚΑΑΥ Μάκρης.

Τον χώρο αναψυχής Συκορράχης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Το περιαστικό δάσος της Σαμοθράκης.

Τις αναδασώσεις και τον χώρο αναψυχής “Τσίγγλα” στο Διδυμότειχο.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πρέπει να αποφεύγεται κάθε εργασία ή ενέργεια στην ύπεθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια.

Ιδιαίτερα αποφεύγουμε:

Το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολλειμάτων καθαρισμού

Τη χρήση μηχανημάτων που βγάζουν σπινθήρες

Τη χρήση υπαίθριων ψησταριών

Το κάπνισμα μελισσών

Οι Αρχές ξεκαθαρίζουν ότι τα μέτρα θα τηρηθούν αυστηρά. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε όποιον παραβιάσει την απαγόρευση μετακίνησης και παραμονής στις παραπάνω περιοχές, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.