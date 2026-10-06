Παγκράτι: Πυροβολισμοί και συλλήψεις

Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη χτες μετά τα μεσάνυχτα στο Παγκράτι, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την αστυνομία ειδοποίησε ένας ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος έκανε λόγο για πυροβολισμούς και φωνές.

Συγκεκριμένα, τρεις άνδρες φέρονται να καυγάδισαν μεταξύ τους στον κοινόχρηστο χώρο. Όταν αντιλήφθηκαν πως σπεύδει η αστυνομία ανέβηκαν στον 5ο όροφο για να κρυφτούν χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Προκειται για τρεις άνδρες ηλικίας 19, 20 και 18 χρονών.Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι άλλοι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για συνεργεία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν κάλυκα και δύο βλήματα στο σημείο. Ακόμη σε έρευνα στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας βρέθηκε και ένα πιστόλι.

Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς.