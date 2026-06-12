Οπλοστάσιο με μαχαίρια είχε στο σπίτι του 52χρονος στον Κορυδαλλό
Στη σύλληψη ενός 52χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κορυδαλλού, έπειτα από τον εντοπισμό παράνομου οπλισμού στην κατοικία του.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 11ης Ιουνίου 2026 στην περιοχή του Κορυδαλλού, με τον 52χρονο να κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η έρευνα στην οικία του πραγματοποιήθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που ανέφεραν ότι στο συγκεκριμένο χώρο φυλάσσονταν παράνομα όπλα.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:
-12 μαχαίρια,
-20 αναδιπλούμενους σουγιάδες,
-2 γεμιστήρες,
-24 φυσίγγια και
-μία πτυσσόμενη ράβδο.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται.
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