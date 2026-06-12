Οπλοστάσιο με μαχαίρια είχε στο σπίτι του 52χρονος στον Κορυδαλλό

Στη σύλληψη ενός 52χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κορυδαλλού, έπειτα από τον εντοπισμό παράνομου οπλισμού στην κατοικία του.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 11ης Ιουνίου 2026 στην περιοχή του Κορυδαλλού, με τον 52χρονο να κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η έρευνα στην οικία του πραγματοποιήθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που ανέφεραν ότι στο συγκεκριμένο χώρο φυλάσσονταν παράνομα όπλα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

-12 μαχαίρια,

-20 αναδιπλούμενους σουγιάδες,

-2 γεμιστήρες,

-24 φυσίγγια και

-μία πτυσσόμενη ράβδο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται.