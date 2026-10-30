ΟΠΕΚΑ: Πληρωμές 187,7 εκατ. ευρώ σε 587.789 δικαιούχους

Συνολικά 187.722.460,23 ευρώ σε 587.789 δικαιούχους καταβάλλει ο ΟΠΕΚΑ σήμερα, για τα επιδόματα του μήνα.

Ωστόσο, τα χρήματα έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από χθες το απόγευμα, καθώς η διαδικασία πληρωμής ξεκινά μία ημέρα νωρίτερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι καταβολές αφορούν συνολικά 19 κατηγορίες παροχών. Το μεγαλύτερο ποσό κατευθύνεται στα αναπηρικά επιδόματα, για τα οποία προβλέπονται 100.345.698,95 ευρώ σε 214.974 δικαιούχους.

Αναλυτικά οι πληρωμές του ΟΠΕΚΑ

Στη λίστα των καταβολών περιλαμβάνονται το Επίδομα Γέννησης, το Επίδομα Στέγασης και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Συγκεκριμένα:

Επίδομα Γέννησης: 9.563 δικαιούχοι – 12.580.728,15 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: 153.594 δικαιούχοι – 18.153.248,55 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα μέσω προπληρωμένης κάρτας: 143.635 δικαιούχοι – 33.168.974,39 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα χωρίς προπληρωμένη κάρτα: 582 δικαιούχοι – 136.818,27 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 4.807 δικαιούχοι – 171.239,63 ευρώ

Για τη σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, βάσει του νόμου 1296/1982, θα δοθούν 4.451.965,14 ευρώ σε 11.295 δικαιούχους. Παράλληλα, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων αφορά 24.495 δικαιούχους και συνολικά 10.347.930,39 ευρώ.

Στις υπόλοιπες πληρωμές περιλαμβάνονται το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (434 δικαιούχοι – 141.565,05 ευρώ), η αντίστοιχη παροχή για μέλη της Ελληνικής Μειονότητας Αλβανίας (14.132 δικαιούχοι – 3.450.536,27 ευρώ), τα Έξοδα Κηδείας (99 δικαιούχοι – 78.236 ευρώ) και το Επίδομα Ορεινών Περιοχών (3.808 δικαιούχοι – 1.991.700 ευρώ).

Επιπλέον, καταβάλλονται 245.397,90 ευρώ για τα Κόκκινα Δάνεια σε 2.899 δικαιούχους, 45.751,89 ευρώ σε 436 Ευάλωτους Οφειλέτες, καθώς και ποσά για προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές, πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια και δικαιούχους επιδομάτων αναδοχής.

Στις πληρωμές περιλαμβάνεται και το Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού, με 1.855.689,07 ευρώ για 2.373 δικαιούχους.