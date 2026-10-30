Αγρίνιο: Νεκρός 23χρονος μετά από ηλεκτροπληξία σε αποθήκη

Τη ζωή του έχασε ένας 23χρονος χθες το απόγευμα, όταν χτυπήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα την ώρα που έκανε εργασίες σε αποθήκη, στην περιοχή Καλύβια του Αγρινίου.

Παρά την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο και τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος Ρομά βρισκόταν σε αποθήκη στην περιοχή των Καλυβίων, όπου εκτελούσε εργασίες. Κάτω από συνθήκες που δεν διευκρινίζονται, ήρθε σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα και υπέστη ηλεκτροπληξία.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των κατοίκων της περιοχής. Οι περίοικοι αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ζητώντας να φτάσει ασθενοφόρο στο σημείο για να παραλάβει τον νεαρό.

Ωστόσο, βλέποντας την κατάστασή του, αποφάσισαν να μην περιμένουν την άφιξη του ασθενοφόρου. Τον μετέφεραν οι ίδιοι στο νοσοκομείο, προκειμένου να λάβει όσο το δυνατόν γρηγορότερα ιατρική βοήθεια.

Εκεί, οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειές τους, όμως, η κατάληξη ήταν τραγική. Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του 23χρονου, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του.