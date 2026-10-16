Ομόνοια: Δύο συλλήψεις για κύκλωμα ταξιδιωτικών εγγράφων

Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν στην Ομόνοια, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. τους αποδίδει διακίνηση ταξιδιωτικών εγγράφων μέσω καταστήματος κινητών τηλεφώνων.

Οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως δράση που διευκόλυνε την παράνομη είσοδο, έξοδο και παραμονή αλλοδαπών στην Ελλάδα, με το κατάστημα να φέρεται ότι λειτουργούσε ως «βιτρίνα».

Οι συλλήψεις έγιναν χθες το πρωί από την Ομάδα Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών. Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένος αστυνομικός έλεγχος στον χώρο του καταστήματος.

Δικογραφία για μεταναστευτικές και ποινικές παραβάσεις

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, ανά περίπτωση, για παραβάσεις του Κώδικα Μετανάστευσης, πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, απείθεια και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Κατά την αστυνομική έρευνα στο κατάστημα και σε οικία κατασχέθηκαν επτά διαβατήρια, τρία δελτία ταυτότητας και μία άδεια διαμονής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη δύο πλαστές άδειες οδήγησης, μεγάλο αριθμό φωτογραφιών τύπου διαβατηρίου και φωτοαντιγράφων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Κατασχέσεις και τηλεφωνικές συνδέσεις σε ανύπαρκτα πρόσωπα

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται κάρτες SIM, τηλεφωνικές συνδέσεις, χειρόγραφες σημειώσεις, πέντε κάμερες μαζί με καταγραφικό και 34.370 ευρώ.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι από το κατάστημα διακινούνταν τηλεφωνικές συνδέσεις που είχαν εκδοθεί στο όνομα ανύπαρκτων προσώπων.

Για τον 38χρονο κατηγορούμενο, οι αρχές διαπίστωσαν ότι φέρεται να προσπάθησε να εμποδίσει τον αστυνομικό έλεγχο.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.