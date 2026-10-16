Σύγκρουση ασθενοφόρου με ΙΧ στη Λάρισα

Στο νοσοκομείο τρία άτομα

Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή ασθενοφόρου και ΙΧ αυτοκινήτου σημειώθηκε στη Λάρισα, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο η οδηγός του αυτοκινήτου και τα μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου.

Η διακομιδή έγινε κυρίως για προληπτικούς λόγους. Οι εμπλεκόμενοι υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, ώστε να διαπιστωθεί εάν είχαν τραυματιστεί από τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το τροχαίο προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν.

Πηγή: onlarissa.gr