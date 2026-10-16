Λάρισα: Εντοπίστηκε φυτεία με 812 δενδρύλλια κάνναβης

Φυτεία με 812 δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη δασώδη περιοχή στη Λάρισα, ενώ οι αστυνομικοί κατάσχεσαν περισσότερα από 36,6 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και 40.950 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθη χθες ένας 34χρονος αλλοδαπός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών και τα χρήματα που κατασχέθηκαν ξεπερνά τις 800.000 ευρώ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Πώς εντοπίστηκε η φυτεία κάνναβης

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.

Για τον ακριβή εντοπισμό της φυτείας συνεργάστηκαν αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, την ΕΚΑΜ, την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας και το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου.

Στον χώρο βρέθηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 812 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1,40 έως 2,10 μέτρα. Παράλληλα, σε ειδικά διαμορφωμένο παράπηγμα που χρησιμοποιούνταν για την αποξήρανση της κάνναβης, εντοπίστηκαν επτά σάκοι με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 36 κιλών και 690 γραμμαρίων.

Ο ρόλος των δύο κατηγορουμένων

Ο 34χρονος συνελήφθη στη Λάρισα, βάσει εντάλματος σύλληψης. Από την έρευνα προέκυψε ότι είχε αναλάβει την προμήθεια της φυτείας με τα απαραίτητα είδη.

Το δεύτερο άτομο έχει ταυτοποιηθεί και κατηγορείται ότι ήταν υπεύθυνο για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων και τη φύλαξη της φυτείας. Η ταυτοποίηση των δύο κατηγορουμένων έγινε έπειτα από ειδικές προανακριτικές πράξεις και την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν.

Τα ευρήματα και το όφελος άνω των 800.000 ευρώ

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες του 34χρονου και στον χώρο της φυτείας κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, εξοπλισμός καλλιέργειας, αντικείμενα διαβίωσης των ατόμων που διέμεναν εκεί, ένα ζευγάρι κιάλια, μία συσκευή ενδοεπικοινωνίας και 40.950 ευρώ.

Ο 34χρονος, ο οποίος είχε κατηγορηθεί επανειλημμένα στο παρελθόν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε ανακριτή.