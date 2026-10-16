Σαντορίνη: Aλλοδαπός «άδειασε» 5 εκκλησίες στη Θηρασιά

Πέντε παγκάρια ιερών ναών μέσα σε μόλις 3 ημέρες φέρεται να έβαλε στο στόχαστρό του ένας 55χρονος αλλοδαπός στη Θηρασιά. Ο άνδρας συνελήφθη χθές από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν περισσότερα από 2.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 55χρονος διέπραξε τέσσερις κλοπές και μία απόπειρα διάρρηξης στις εκκλησίες του νησιού από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από επανειλημμένες καταγγελίες για διαρρήξεις στο νησί. Οι τοπικές αρχές αξιοποίησαν τα διαθέσιμα στοιχεία και κατάφεραν να εντοπίσουν τον δράστη χθες το μεσημέρι. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν 1.460 ευρώ σε χαρτονομίσματα και 612 ευρώ σε κέρματα, δηλαδή συνολικά 2.072 ευρώ. Ακόμη, εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, δύο κουκούλες τύπου full face, γάντια και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα.

Τα χρήματα, τα αντικείμενα και η μοτοσικλέτα κατασχέθηκαν.

Η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν εμπλοκή του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και πρόκειται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.