Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα για εισβολή σε εταιρεία

Η Αστυνομία ταυτοποίησε οκτώ άτομα ηλικίας 21 έως 32 ετών για την υπόθεση της παρέμβασης σε κατασκευαστική εταιρεία στους Αμπελόκηπους – Μενεμένη, στη δυτική Θεσσαλονίκη, το πρωί της 14ης Οκτωβρίου 2026.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, ενώ ένας από τους εμπλεκόμενους συνελήφθη χθες στο κέντρο της πόλης.

Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι οκτώ ημεδαποί αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, παράνομη βία και απειλή κατά συναυτουργία.

Η δικογραφία περιλαμβάνει επίσης τα αδικήματα της διατάραξης οικιακής ειρήνης κατά συναυτουργία, της συκοφαντικής δυσφήμισης και της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Πώς οργανώθηκαν οι εμπλεκόμενοι

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα εμπλεκόμενα άτομα είχαν οργανωθεί για την τέλεση των συγκεκριμένων ενεργειών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχαν διακριτούς και προαποφασισμένους ρόλους, ενώ είχαν συμφωνήσει να προχωρήσουν από κοινού στις αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.