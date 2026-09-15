Φωτιά Ζωγράφου: Μυστήριο με μπιτόνι βενζίνης

΄΄Αρωμα βενζίνης΄΄ έχει η χθεσινή φωτιά που εκδηλώθηκε σε πιλοτή πολυκατοικίας στην οδό Λουλουδιών, στου Ζωγράφου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Οι φλόγες προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές, καθώς ένα αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς, ενώ ζημιές υπέστησαν και δύο μοτοσυκλέτες που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά, αποτρέποντας την επέκτασή της στους υπόλοιπους χώρους της πολυκατοικίας και στα διαμερίσματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα εύρημα που εντοπίστηκε κατά την έρευνα των Αρχών. Πρόκειται για ένα μπιτόνι με βενζίνη, το οποίο βρέθηκε πεταμένο στον δρόμο, σε κοντινή απόσταση από την πολυκατοικία.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Ζωγράφου,