Επιστροφή ενοικίου: Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου οι διορθώσεις

Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι ενοικιαστές για να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την επιστροφή ενοικίου, η οποία θα καταβληθεί τον Νοέμβριο.

Η ενίσχυση χορηγείται αυτόματα, χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων. Το ποσό αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος.

Για την κύρια κατοικία η επιστροφή μπορεί να φθάσει έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Έως 800 ευρώ προβλέπονται και για τη φοιτητική κατοικία, ανά φοιτητή.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουν οι ενοικιαστές στο ποσό του ενοικίου που έχει δηλωθεί στο Ε1, στον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και στα στοιχεία της κατοικίας. Όσοι άλλαξαν σπίτι μέσα στο έτος θα πρέπει να ελέγξουν εάν έχουν αποτυπωθεί σωστά οι διαφορετικές μισθώσεις και τα ποσά που κατέβαλαν.

Αντίστοιχος έλεγχος χρειάζεται στις περιπτώσεις φοιτητικής κατοικίας, ώστε τα στοιχεία του μισθωτηρίου να συμφωνούν με εκείνα που έχουν δηλωθεί στην Εφορία.

Απαραίτητο είναι επίσης να υπάρχει έγκυρο IBAN δηλωμένο στο myAADE, καθώς εκεί θα πιστωθούν τα χρήματα.

Το κρίσιμο για τους δικαιούχους είναι να εντοπίσουν εγκαίρως τυχόν αναντιστοιχίες. Η επιστροφή θα υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η φορολογική διοίκηση και ένα λάθος στο δηλωμένο ενοίκιο ή στο μισθωτήριο μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη ενίσχυση ή ακόμη και σε απώλειά της.