2062 οδηγοί χωρίς κράνος

Σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι της αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους». Στόχος της εκστρατείας είναι η συμμόρφωση των οδηγών δικύκλων με τις οδηγίες του Νέου ΚΟΚ για τα κράνη.

Το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό σχέδιο της τροχαίας προβλέπει αυστηρούς ελέγχους σε όλη τη χώρα, ειδικά σε επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων, σε διανομείς και τους εργοδότες τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η αστυνομία, από τις 22 έως τις 28 Ιουνίου πραγματοποίηθηκαν 20820 έλεγχοι από τους οποίους 2062 παραβάσεις σε οδηγούς, ενώ 58 από αυτές αφορούν διανομείς.

Τα πρόστιμα είναι “τσουχτερά” και οι ποινές αυστηρές για τους παραβάτες:

-350- ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

-350- ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

Στην ανακοίνωσή της η αστυνομία τονίζει πως το κράνος δεν είναι αξεσουάρ αλλα ευθύνη που σώζει ζωές .