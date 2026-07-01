Δύο νεκροί και μία 40χρονη με εγκαύματα από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη, μετά την τεράστια φωτιά που ξέσπασε στο Δερβένι και γρήγορα επεκτάθηκε και στο χωριό Λητή. Η πύρινη λαίλαπα άφησε πίσω της δύο νεκρούς και μια γυναίκα με εγκαύματα στο νοσοκομείο.

Νεκρός ανασύρθηκε ο 66χρονος ένοικος του σπιτιού που κάηκε ολοσχερώς, ενώ εντός της οικίας βρέθηκε και η σορός δεύτερου ανθρώπου που φαίνεται πως ανήκει στον 12χρονο παιδί που αγνοείται.

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και εξαπλώθηκε γρήγορα προς το χωριό Λητή, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές και θλίψη. Η 40χρονη σύζυγος του απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες και νοσηλεύεται με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα ενημέρωσε τους διασώστες ότι πίσω είχαν μείνει το παιδί της και ο σύντροφός της.