Πυρκαγιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας- Ήχησε “112”

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε στο Καλοπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας, σήμερα 1 Ιουλίου 2026 λίγο μετα τις 13:40.

Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 110 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή παρεχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στις 14:57 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων οικισμών, Σφάκα και Ζέλι Φθιώτιδας

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδυνου πυρκαγιάς η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγοριας 3.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.