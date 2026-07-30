Οι φλόγες απειλούν το φοινικόδασος της Πρέβελης

Μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο μαίνεται για 2η μέρα με συνεχείς αναζωπυρώσεις, λόγω θυελλωδών ανέμων.

Η φωτιά που προκάλεσε την τραγωδία με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες, έκαιγε όλη τη νύχτα, προκαλώντας τεράστια καταστροφή.

Μας ενημερώνουν η Ελένη Στάθογλου και ο Άλκης Παππάς.