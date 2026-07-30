Οι φλόγες απειλούν το φοινικόδασος της Πρέβελης
Πύρινος εφιάλτης διαρκείας στο νότιο Ρέθυμνο
Μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο μαίνεται για 2η μέρα με συνεχείς αναζωπυρώσεις, λόγω θυελλωδών ανέμων.
Η φωτιά που προκάλεσε την τραγωδία με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες, έκαιγε όλη τη νύχτα, προκαλώντας τεράστια καταστροφή.
Μας ενημερώνουν η Ελένη Στάθογλου και ο Άλκης Παππάς.
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