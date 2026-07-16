Ο Όλιβερ έκλεψε την παράσταση στον γάμο της Εύης και του Χρήστου

Η Εύη Ζαχαριά και ο Χρήστος Γαργαρώνης από την Αμαλιάδα, γνωρίστηκαν πριν από 6,5 χρόνια και το περασμένο Σάββατο ενώθηκαν με τα ιερά δεσμα του γάμου.

Στο γαμήλιο γλέντι πρωταγωνιστής αναδείχθηκε ο Όλιβερ. Ένα σκυλάκι μαλτέζ, το οποίο όταν το ζευγάρι χόρεψε το τραγούδι “εμείς” του Στέλιου Ρόκκου και της Ήβης Αδάμου, ανέβηκε στην πίστα και χόρεψε μαζί τους κερδίζοντας το πιο θερμό χειροκρότημα.

O Όλιβερ είναι το σκυλάκι της νύφης η οποία είναι εκπαιδευτικός και τον μεγάλωσε από κουτάβι. Ο γαμπρός τον αγάπησε και αυτός.

Όνειρο της Εύης ήταν την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής τους-που συνέπεσε με τα γενέθλιά της- να έχουν τον Όλιβερ μαζί τους. Και το κατάφεραν καθώς είχαν το σκυλάκι μαζί τους και στην εκκλησία και στο γλέντι.

Το βίντεο ανέβηκε στην σελίδα του DJ Giannis Fournomitis και έχει εκατοντάδες χιλιάδες προβολές αλλά και σχόλια από χρήστες σε κάθε γωνιά του πλαντήτη…