Ο Νίκος Γκάλης δίπλα σε αθλήτρια για τα ρατσιστικά σχόλια που δέχθηκε

Θέση υπέρ αθλήτριας της Εθνικής Κορασίδων στο Μπάσκετ, η οποία δέχθηκε ρατσιστικά σχόλια, πήρε ο Νίκος Γκάλης.

Η νεαρή αθλήτρια που αγωνίζεται με την φανέλα της Εθνικής στην Εθνική Κορασίδων, δέχθηκε ρατσιστικά σχόλια, σχετικά με την καταγωγή της, κάτω από ανάρτησή της στο ινσταγκραμ φαίνεται να αγωνίζεται για την Εθνική Ομάδα.

Ο Νίκος Γκάλης σε σχετική ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά:

“Στηρίζουμε τα κορίτσια και τα αγόρια που ιδρώνουν τα γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν για τις Εθνικές μας Ομάδες“

Με τη ανάρτησή του ο θρύλος του μπάσκετ δίνει το μήνυμα πως τέτοιου είδους σχόλια δεν χωρούν στον αθλητισμό, ενώ Εθνική ομάδα δεν ξεχωρίζει κανέναν αθλητή και καμία αθλήτρια.