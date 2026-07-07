Δίκη-Τέμπη: Επιφυλάχθηκε το δικαστήριο για την αναβάθμιση των κατηγοριών

Επιφυλάχθηκε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η πρόεδρος, ανέφερε, πως το δικαστήριο επιφυλάσσεται επί του συγκεκριμένου αιτήματος που υπέβαλε η πλευρά τής υποστήριξης της κατηγορίας για μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ενώ αντίστοιχη ήταν η απόφαση και για την προσκόμιση εγγράφων και κλήσης μαρτύρων.

Επίσης επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος, αναμένοντας -όπως ανέφερε η πρόεδρος- τυχόν ενστάσεις από την πλευρά των κατηγορουμένων ενώ απέρριψε το αίτημα για συμπληρωματική ανάκριση.

Η δίκη συνεχίζεται αύριο με την πλευρά των κατηγορουμένων για ενστάσεις, αιτήματα και τοποθετήσεις επί της κατηγορίας.

Η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε αρχικά με την τοποθέτηση των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης, με τη συνήγορο συγγενών θυμάτων Ζωή Κωνσταντοπούλου να στέκεται μεταξύ άλλων στην παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου και στο έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη δήλωση παράστασης. Η κα Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε “ψευδοπαράσταση” τη δήλωση του Δημοσίου, τονίζοντας, πως δεν διευκρινίζεται με ποια στοιχεία ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ζήτησε τη δήλωση παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για τέσσερις από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων οι οποίοι στάθηκαν κυρίως στο ότι τα αιτήματα αναβάθμισης των κατηγοριών τέθηκαν πρόωρα. Αναφέρθηκαν επίσης στο αίτημα για μεταβολή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με τον συνήγορο υπεράσπισης κατηγορουμένου στελέχους του ΟΣΕ, Αριστομένη Τζαννετή, να επισημαίνει την υπόθεση του πολύνεκρου ναυαγίου “Σάμινα”. «Η κατασκευή του ενδεχόμενου δόλου εγκαταλείφθηκε προ πολλού» τόνισε ο κ. Τζαννετής αναφερόμενος στο ποινικό ιστορικό της συγκεκριμένης υπόθεσης και στις νομολογιακές αλλαγές που ακολούθησαν προσθέτοντας πως για τον δόλο υπάρχει «τεράστια διαφορά» μεταξύ της αποδοχής του αποτελέσματος και της αποδοχής του κινδύνου.

Προσέθεσε ακόμη πως αν γίνει δεκτό το αίτημα για αναβάθμιση των κατηγοριών, τότε δημιουργείται κίνδυνος περαιτέρω καθυστέρησης της δίκης καθώς το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας θα ήταν αναρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης και θα έπρεπε να αναλάβει Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Να σημειωθεί πως νωρίτερα το πρωί η πρόεδρος του δικαστηρίου ενημέρωσε τους συνηγόρους ότι προσκομίστηκε πραγματογνωμοσύνη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Υπηρεσιών σχετικά με βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ