Ανατράπηκε λέμβος ανοικτά της Σάμου – Ένας νεκρός

Συναγερμός σήμανε στις Λιμενικές αρχές χτες το πρωί, όταν λέμβος με αλλοδαπούς ανατράπηκε δυτικά της Σάμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Λιμενικού, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενημέρωσε τις Λιμενικές αρχές για το περιστατικό και αμέσως ενεργοποιήθηκε το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.

Κατά την επιχείρηση, 14 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από βραχώδη ακτή, ενώ 21 διασώθηκαν από τη θάλασσα.

Ακόμη, ένας 23χρονος αλλοδαπός ανασύρθηκε νεκρός από δύτη της ομάδας διάσωσης. Η σορός του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου προκειμένου να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση.

Στις έρευνες συμμετείχαν ένα περιπολικό πλοίο, ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης και ένα ιδιωτικό σκάφος με στελέχη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Από αέρος στην επιχείρηση συνέδραμε και ένα ελικόπτερο ΣΟΥΠΕΡ ΠΟΥΜΑ της Πολεμικής Αεροπορίας. Στη ξηρά ταυτόχρονα βρίσκονταν στελέχη του Λιμενικού Σάμου και κλιμακίου της Frontex.

Οι 35 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Νήσων Σάμου.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Σάμου.