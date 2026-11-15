Νεκρός μοτοσυκλετιστής στη Λ. Κηφισίας- Συγκλονίζουν οι εικόνες

Θανατηφόρο τροχαίο στη συμβολή Κηφισίας και Πεντέλης.

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας, στη συμβολή με τη λεωφόρο Πεντέλης, στο Μαρούσι. Νεκρός είναι ο αναβάτης της μηχανής, ο οποίος συγκρούστηκε με ΙΧ κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με το αυτοκίνητο να καταλήγει πάνω στις προστατευτικές μπάρες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής, προκειμένου να συνδράμουν στη διαχείριση του περιστατικού.

Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν τη σοβαρότητα του δυστυχήματος. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση.

Το τροχαίο προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία της λεωφόρου Κηφισίας. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας σε λωρίδες και στα δύο ρεύματα, σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις.

Μας ενημερώνει ο Γιώργος Κουτσοκλένης.