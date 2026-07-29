Νεκρός από ανατροπή τρακτέρ στις Σέρρες
Ένας 69χρονος έχασε τη ζωή του στις Σέρρες μετά από ατύχημα με τρακτέρ. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος άνδρας, οδηγούσε το τρακτέρ, επιστρέφοντας από το χωράφι του περίπου στις 14:30 χτες, όταν προσπάθησε να βγει στο δρόμο. Τότε το τρακτερ εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 69χρονος.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
Τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος και οι συνθήκες διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Βισαλτίας.
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