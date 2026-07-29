Ιωάννινα: Συνελήφθη ανήλικος που κυκλοφορούσε με κλεμμένο μοτοποδήλατο

Δικογραφία και στη μητέρα του

Συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης στα Ιωάννινα ένας ανήλικος, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας να οδηγεί κλεμμένο δίκυκλο.

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι το μοτοποδήλατο είχε αφαιρεθεί από σημείο της πόλης κατά το χρονικό διάστημα από 13 έως 15 Ιουλίου.

Το όχημα κατασχέθηκε από τις αρχές και αποδόθηκε με ασφάλεια στον νόμιμο ιδιοκτήτη του.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του ανηλίκου για το αδίκημα της κλοπής.

Παράλληλα, αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη είναι και η μητέρα του, καθώς σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Η σχετική δικογραφία υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες.