Ιός Δυτικού Νείλου: Η Αττική στο επίκεντρο – Οι δήμοι σε υψηλό κίνδυνο

Ο ΕΟΔΥ δημοσιοποίησε τον αναθεωρημένο κατάλογο με τους δήμους και τις δημοτικές κοινότητες όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έως τις 27 Ιουλίου 2026. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση περιστατικών εντοπίζεται στην Αττική, ενώ στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Καρδίτσας.

Παράλληλα, ο Οργανισμός κατέταξε συγκεκριμένους δήμους και δημοτικές κοινότητες στις περιοχές υψηλού κινδύνου, όπου μπορεί να εμφανιστούν εγχώρια κρούσματα το προσεχές διάστημα. Η κατηγοριοποίηση συνδέεται με τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και τις διαδικασίες για την ασφάλεια του αίματος.

Τι σημαίνουν οι «επηρεαζόμενες» και οι «υψηλού κινδύνου» περιοχές

Ως «επηρεαζόμενες» περιοχές χαρακτηρίζονται οι δήμοι ή οι δημοτικές κοινότητες όπου έχει καταγραφεί πρόσφατα τουλάχιστον ένα κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε άνθρωπο κατά την περίοδο μετάδοσης του 2026.

Στις περιοχές «υψηλού κινδύνου» δεν έχει καταγραφεί, μέχρι σήμερα, ανθρώπινο κρούσμα κατά την τρέχουσα περίοδο. Ωστόσο, ο ΕΟΔΥ αξιολογεί ότι συνυπάρχουν παράγοντες που μπορεί να ευνοήσουν την επικείμενη μετάδοση του ιού και την εμφάνιση περιστατικών.

Στα κριτήρια περιλαμβάνονται η γειτνίαση με επηρεαζόμενες περιοχές, τα γεωμορφολογικά δεδομένα, τα τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά στοιχεία για τη λοίμωξη, καθώς και τα διαθέσιμα ευρήματα επιτήρησης της κυκλοφορίας του ιού σε κουνούπια και ζώα στην ευρύτερη περιοχή.

Ιός Δυτικού Νείλου: Οι περιοχές της Αττικής

Στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών περιλαμβάνονται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, ο Δήμος Νέας Ιωνίας και ο Δήμος Χαλανδρίου. Στις περιοχές υψηλού κινδύνου κατατάσσονται ο Δήμος Αμαρουσίου, ο Δήμος Ηρακλείου και ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής καταγράφονται ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ο Δήμος Κρωπίας, ο Δήμος Λαυρεωτικής, ο Δήμος Παλλήνης, ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, ο Δήμος Παιανίας και ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών περιλαμβάνεται ο Δήμος Γλυφάδας. Στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής περιλαμβάνεται ο Δήμος Φυλής.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, στον κατάλογο βρίσκονται η 6η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων και ο Δήμος Ηλιούπολης. Ως περιοχές υψηλού κινδύνου έχουν επισημανθεί η 1η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων και η 4η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων.

Οι δήμοι σε Λάρισα και Καρδίτσα

Εκτός Αττικής, στον αναθεωρημένο κατάλογο του ΕΟΔΥ περιλαμβάνονται, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, ο Δήμος Λαρισαίων και ο Δήμος Τεμπών.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας έχει καταγραφεί ο Δήμος Παλαμά.

Οι περιοχές που είχαν σημειωθεί με αστερίσκο στον κατάλογο του ΕΟΔΥ είναι αυτές που έχουν χαρακτηριστεί ως «υψηλού κινδύνου» για πιθανή εμφάνιση κρουσμάτων.