Γαύδος: Εντοπίστηκαν βάρκες με μετανάστες

Μέσα σε λιγότερες από 12 ώρες,5 βάρκες που μετέφεραν παράτυπους μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά της Γαύδου και των Καλών λιμένων.

Οι περίπου 230 μετανάστες διασώθηκαν από τα στελέχη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στα λιμάνια της Ιεράπετρας, της Παλαιόχωρας, της Αγίας Γαλήνης και της Γαύδου όπου θα γίνει και η επίσημη καταμέτρηση και καταγρα